阪神の富田蓮投手が２６日、兵庫・西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸２８００万円から３００万ダウンの２５００万円でサインした（金額は推定）。今季は自身初の開幕ローテ入りを果たし、４月５日の巨人戦で先発初勝利を挙げた。しかし、以降は苦しみ９試合で１勝０敗、防御率３・０９。「開幕２戦目を投げさせてもらって期待はしてもらっていたと思うんですけど、なかなか先発の役割を果たせずに。壁は高く