解散したグループ「ＴＯＫＩＯ」の国分太一が２６日、都内の司法記者クラブで会見しした。国分は「まず最初に、自ら取った行動により傷つけてしまった当事者の方に、遅くなりましたが、心からお詫びの気持ちを申し上げます。本当に申し訳ありませんでした」と、深々と頭を下げた。メモを読み上げながら「番組降板を告げられてから５か月、本当に申し訳ないという思いと、自分に対して情けなく悔しい思いで過ごしていました。