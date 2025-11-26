安慶師範大学コンピューター・情報学院の研究室で、没入型インタラクティブプロジェクターの前で黄梅戯を演じる安慶師範大学黄梅劇芸術学院の余淑華教授。（１１月１２日撮影、安慶＝新華社記者／胡鋭）【新華社合肥11月26日】中国五大戯曲の一つに数えられる「黄梅戯（こうばいぎ）」は、柔らかな節回しと素朴な演技で知られ、「中国の農村音楽」として深い文化的記憶を宿している。「黄梅戯の里」として知られる安徽省安慶市で