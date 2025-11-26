【トランプ2.0 現地リポート】どうなるトランプ関税の行方…最高裁は大統領に「ノー」か？ Xmas商戦を前に全米が注視エプスタイン・ファイルの公開を拒んできたトランプ大統領が、突然、方向転換した。公開を求める世論に加え、支持基盤を代表する一部のMAGA派議員の反発に押される形となった。こうした動きが、政権の先行きに影響を与えかねないとの見方も広がっている。富裕な実業家だったジェフリー・エプスタイン氏は、未