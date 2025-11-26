資料岡山市役所 岡山市は、2026年1月7日～2月18日、「おかやま WOMAN 起業体験プログラム」(全4回)を開催します。起業に関心があるものの一歩を踏み出せていない人に、考えるきっかけにしてもらうのが狙いです。今回が初開催です。 プログラムでは、理想の顧客像(ペルソナ)を描いて、顧客ニーズと自分の思いの接点を探ったり、サービスや商品を具体的なビジネスに落とし込んで考えてみたりします。