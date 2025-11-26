日銀の追加利上げを意識し一時円買いも、ドル円の下げ続かず＝東京為替概況 ２６日の東京外国為替市場でドル円は１５６．３７円付近まで強含んだ後、１５５．６５円付近まで円買い・ドル売りが強まった。急激な円安と政治圧力を受け日銀がタカ派な姿勢を復活させているとロイター通信が報道したことから、１２月の追加利上げを意識しつつ円買いが強まった。 ただ、日銀の追加利上げは国債利回りを押し上げ、利回り