起業家の育成支援を進める小千谷市と南魚沼市が首都圏の起業家と交流を図ろうと東京でこのほどイベントを開きました。東京で開催されたのは「Yukiguni Startup Day2025（ユキグニスタートアップ）」です。南魚沼市で森林の整備を行う会社など、県内の起業家が事業を紹介すると首都圏の参加者は熱心に聞き入っていました。