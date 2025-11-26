飯豊町でクマの痕跡が見つかりました。小学校の体育館の戸が壊される被害も出ているほか、鳴き声を聞いたという人もいました。 町によりますと、25日の午後5時ごろ、山形県飯豊町小白川の飯豊町立第二小学校校舎の体育館脇でクマの痕跡が見つかりました。 体育館脇の網戸が破られ、周辺には10センチ程度の足あとが。窓にも足あとが残っていました。また同じ時刻に獣の鳴き声を聞いた人もいました。 町では周辺をパトロー