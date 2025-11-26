キム・ヒョンジュン主演の日韓合作ドラマ『彼女のいない時間』が、CSホームドラマチャンネルにて11月27日、28日にCS初放送される。 参考：キム・ミンハの真骨頂は“涙のシーン”に宿る『テプン商事』『Pachinko』などの必見作 本作は、メ～テレと韓国の製作会社PH E&Mが共同製作した日韓合作ドラマ。日韓両国のキャストとスタッフが手を組み、セリフは日本語と韓国語、ロケ地も韓国と日本で撮影され