Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï26Æü¡¢½êÂ°¤ÎÀÄÌøÍ¥ÇÏ¡Ê30¡Ë¤¬23Æü¡¢¾ÂÄÅ»ÔÆâ¤Ç¼ÖÆ±»Î¤Ë¤è¤ë¾×ÆÍ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÀÄÌø¤Ë¤Ï¥±¥¬¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èï³²¼Ô¤ÏÂ­¤ÎÉÔÄ´¤Ç¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£»ö¸ÎÈ¯À¸»þ¤ËÀÄÌø¤Ï±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤¬1Ç¯¶á¤¯¼º¸ú¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¡£Á´ÆüËÜ¤ÏÀÄÌø¤Ë¸ºµë50¡ó¤ò3¥«·î´Ö¡¢2026Ç¯2·î28Æü¤Þ¤Ç3¥«·î´Ö¤Î¶à¿µ½èÊ¬¤ò·èÄê¤·¤¿¡£Æ±ÃÄÂÎ¤Ï¡Ö¸òÄÌ»ö¸Î¤ÎÈ¯À¸µÚ¤Ó»ö¸Î¤ËÁø¤ï¤ì¤¿Êý¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ÏÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª³Ý¤±