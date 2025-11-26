香港メディアの香港01は25日、「常徳人（湖南省常徳市の人）はみんな日本人の子孫」と発言した中国の女性インフルエンサー（35）に行政拘留処分が下ったと報じた。記事によると、女性は24日に行ったライブ配信で「当時、中国を侵略した日本軍は常徳で多くの女性を暴行したので、常徳人は日本人が残した子孫だ」と発言した。この件は、地元住民らの怒りを呼び、当局による処罰を求める声が上がった。捜査を行った湖南警察は、「（女