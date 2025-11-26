26日の午前7時ごろ、山形市高沢地内の山林でクマ1頭が目撃されました。 【画像】クマ目撃場所 市が注意を呼びかけています。 ■クマ目撃場所（画像） ■24日～26日のクマ目撃情報（山形市） 11月26日（水曜）午前7時00分頃大字高沢地内の山林にてクマ1頭を目撃11月25日（火曜）午後3時00分頃泉町地内の河川敷にてクマ2頭を目撃11月25日（火曜）午前11時00分頃泉町地内の河川敷にてクマのような動物2頭を目