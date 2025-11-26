6月に解散したグループ「TOKIO」に所属していたタレントの国分太一さんが11月26日に記者会見を行った。国分さんが公の場所に姿を見せたのはコンプライアンス上の問題が確認されたとし、日本テレビ「ザ！鉄腕！DASH！！」を降板、無期限で活動を休止して以来、今回が初。国分さんは会見冒頭、「多大なるご迷惑をおかけした」「立場と環境にあぐらをかいた。悔やんでも悔やみきれない」と涙ながらに謝罪した。【映像】涙を浮かべて