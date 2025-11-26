【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Mrs. GREEN APPLEのライブフィルム『～FJORD～』＆ドキュメンタリー『～THE ORIGIN～』2作品の公開を記念して、映画鑑賞に欠かせない“ミセスオリジナル”のコンセッション商品、ポップコーンボックス＆ドリンクカップホルダーの発売情報が解禁された。 ■どちらのアイテムも、全国の上映劇場でのみ販売となる数量限定商品 ポップコー