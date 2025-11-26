晩秋から初冬へ、季節が変わり始めています。今年の冬は寒い?暖かい?12月から来年2月の3か月予報と直近の2週間天気を解説します。今週末の天気は28日(金)から1週間は、低気圧と高気圧が北日本を足早に通過し、寒気の南下もなさそうです。28日(金)は、一時的に冬型の気圧配置になりますが長続きせず、今週末 29日(土)、30日(日)は高気圧に覆われるでしょう。今週末は晩秋を楽しめそう11月末から12月初め、天気は目まぐるしく変わり