俳優の三浦翔平、萩原利久、前田公輝、ＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥの吉野北人らが２６日、東京・銀座ＲＡＩＳＥで行われた「ＵＧＧ銀座松屋通りオープニングイベント」に登壇した。２８日から米南カルフォルニアを拠点とするグローバルライフスタイルブランド「ＵＧＧ（アグ）」の新店舗「ＵＧＧ銀座松屋通り」がオープン。開店記念として、来店客に期間限定ポストカード提供やホリデーギフトキャンペーンを実施する。オー