日本相撲協会は２６日、関脇安青錦（２１＝安治川）の大関昇進を正式決定した。協会からは浅香山理事（元大関魁皇）と大島審判委員（元関脇旭天鵬）が使者に立ち、福岡・久留米市内の部屋宿舎で師匠の安治川親方（元関脇安美錦）と安青錦に昇進を伝えた。安青錦は「大関の名に恥じぬよう、またさらに上を目指して精進したします」と口上を述べた。その後の会見では「もう一つ上の番付（横綱）があるので、一番上を目指してや