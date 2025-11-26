東京都足立区梅島の国道で盗難車が暴走して１１人が死傷した事故で、車が横断歩道を渡っていた女性をはねた際、赤信号を無視していたことが捜査関係者への取材でわかった。警視庁は、車の窃盗容疑で逮捕した同区の職業不詳の男（３７）が時速約７０キロで横断歩道に進入したとみて、道路交通法違反（ひき逃げ）や自動車運転死傷行為処罰法違反（危険運転致死傷）容疑でも捜査している。現場は足立区役所前の交差点で、車は横断