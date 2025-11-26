「ゴールデンボンバー」の樽美酒研二（４４）が２６日、インスタグラムを更新。連日続いていたじんましんなどの症状について、検査結果を明かした。樽美酒は今月、インスタグラムでじんましんの症状を連日報告。１８日には、病院で血液検査を受けたことを明かしていた。この日は実際の検査結果の写真をアップし「先生といろいろ話した結果、トレーニングのやり過ぎ、睡眠不足から来てるんではないかということでした」と原因が