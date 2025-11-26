厚生労働省は、脳死下での臓器提供を拡大しようと、脳死が疑われる患者を脳死判定の目的で、入院する病院から他の病院へ転院搬送することを容認すると決めた。搬送を制限する従来の方針を転換し、患者が入院する病院で体制の不十分さから脳死判定を受けられない場合でも、搬送先で臓器提供を可能にする。搬送時の留意点をまとめたチェックリストを使うことを条件に年内にも運用を始める。脳死下での臓器提供では、脳死判定を経