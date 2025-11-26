札幌・中央警察署は2025年11月25日、詐欺の疑いで住所不定・無職の女（53）を現行犯逮捕しました。女は11月25日午前11時半ごろから午後6時前までの間、札幌市中央区大通西2丁目にある飲食店で、代金を支払う意思も能力もないのに飲食物（代金合計8064円相当）の提供を受けた疑いがもたれています。午後6時20分ごろ、店の関係者から「無銭飲食です」と110番通報があり、事件が発覚しました。警察によりますと、女は約6時間半にわた