神戸市が募集していた神戸空港（神戸市中央区）第2ターミナルの商業店舗、空港ラウンジ運営事業者が決定した。ドラッグストアの「コクミン」など飲食、物販の3店舗と関西エアポート神戸が運営する空港ラウンジで、12月から改装工事に入り、2026年春ごろに順次オープンする。【こちらも】神戸の商業施設「サザンモール」、「六甲PLUS+」と改称し11月に再出発へ運営事業者に選ばれたのは、商業店舗がコクミンのほか、日米珈琲の