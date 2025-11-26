女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は２７日に、第４４話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）リヨ（北香那）をヘブン（トミー・バストウ）から遠ざけるため、トキ（郄石あかり）はリヨに付き合って外出することに。リヨに連れられてきたのは、八重垣神社、恋占いの池だった。ヘブンとの恋がうまくいくよう恋占いに挑むリ