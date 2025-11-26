Ｊ２甲府は２６日、ＤＦエドゥアルド・マンシャが契約満了に伴い、今季限りで退団すると発表した。家庭の事情により、この日に帰国となる。３０歳のＤＦは２２年夏に甲府入りし、在籍３年半で７８試合出場９得点。２２年度の天皇杯獲得にも貢献した。クラブは「甲府サポーターの皆さんへ」と題したマンシャのコメントを発表した。全文は以下の通り。「この３年半、皆さんの声援に支えられながらチームメイトと毎日を戦って