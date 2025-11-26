琴平警察署 琴平署は26日、香川県丸亀市富士見町に住むペルー人の溶接工の男（48）を窃盗の疑いで逮捕しました。 警察の調べによりますと、男は6月22日午後7時56分ごろ、香川県まんのう町のスーパーで、米10袋とデラウェア1パック（販売価格合計約4万9353円）を盗んだ疑いが持たれています。 男は10月にも米6袋を盗んだとして、11月5日に逮捕され、起訴されています。 警察が余罪を調べたところ、6