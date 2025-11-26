巨人のリチャード内野手（26）が26日、都内の球団事務所で契約更改に臨み1600万アップの2600万円でサイン。「ホームラン11本打てたことを凄く評価していただいた」と語った。今季は途中加入ながら、77試合に出場して11本塁打と39打点はいずれもキャリアハイ。今オフには不動の4番・岡本がメジャー挑戦を表明しており、来季は打線の核としての活躍にも期待が高まる。来月にも元HKT48の外薗葉月さん（26）と結婚することも判明