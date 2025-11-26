国内女子ゴルフの今季最終戦ツアー選手権リコー杯は27日から4日間、宮崎・宮崎CCで開催される。リコーと所属契約を結ぶホステスプロ河本結（27＝RICOH）は26日、プロアマ戦に出場して最終調整した。前週は体調を崩し、発熱を起こしながら、地元開催の大王製紙エリエール・レディースで15位と健闘。宮崎入りしてようやく「6割くらい」まで回復してきた。ホステス大会を前に「今週は思い入れがあるので体調不良と言っていられ