ACミランに所属するメキシコ代表FWサンティアゴ・ヒメネス（24）にはプレミアリーグから熱視線が届いているようだ。英『TEAMTALK』や伊『calciomercato.com』が報じている。フェイエノールト時代にはゴールを量産していたヒメネスだったが、2025年冬からプレイするミランではなかなかゴールを奪えない状況が続いている。ここまで同クラブでは公式戦30試合で7ゴール5アシスト。今シーズンはここまで公式戦11試合で1ゴール2アシスト