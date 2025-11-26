1年8か月に及ぶ納期待ちを経て「納車！」お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱さんが自身の公式YouTubeチャンネルを2025年8月12日に更新。「【納車】ランクル250がやっと届きました！1年8か月待った感想は…」と題し、トヨタの最新型「ランドクルーザー250（以下、ランクル250）」の納車を迎えたことを報告しました。お笑いコンビ「極楽とんぼ」の山本圭壱さん（右）と加藤浩次さん（左）［画像は2017年撮影／Photo：時事］【画像