阪神の畠世周投手が２６日、兵庫・西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、現状維持の２０００万円でサイン（金額は推定）。「１２試合しか投げていないので、正直ダウンだと思っていました。でも、現状維持を提示されたというのは自分の中ですごく評価していただいたと、ありがたいなと思っています」と話した。２０２３年３月の右肘手術以降、２年間で１登板に終わっていた畠は、昨年の現役ドラフトで巨人から加入。４月