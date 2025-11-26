ハンバーガーショップ「ロッテリア」は、12月3日から「ローストビーフバーガーフェア」を開催し、「ローストビーフバーガー」など計3品を販売する。クリスマス･年末の時期に合わせて展開しているフェアで、2024年に続いての実施となる。自社製ローストビーフとハンバーグパティを重ね、北海道産山わさび入りの特製ソースを合わせた「ローストビーフバーガー」をはじめ、「旨辛ローストビーフバーガー」、「ダブルローストビーフバ