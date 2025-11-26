◆報知新聞社後援女子プロゴルフツアーメジャー最終戦ＪＬＰＧＡツアー選手権リコー杯プロアマ戦（２６日、宮崎・宮崎ＣＣ＝６５４３ヤード、パー７２）すでに初の年間女王を決めている佐久間朱莉（大東建託）はプロアマ戦で最終調整し、今季５勝目と自身初のメジャー制覇がかかる大会へ意気込みを語った。前週の大王製紙エリエールレディス第２日目の時点でメルセデス・ランク１位が確定し、年間女王が決定した。「た