巨人・リチャード内野手（２６）の結婚相手が２６日に明らかになった。１学年上で福岡在住の２６歳としていたが、その“正体”は元ＨＫＴ４８で現在は音楽ユニット「ＳＨＯＯＴＴＨＥＭＯＯＮ」（シュートザムーン）のボーカル・外薗葉月（ほかぞの・はづき）。一体どんなシンガーなのか…。１９９９年１月１７日、福岡県生まれの２６歳。当時１４歳だった２０１３年８月、ＨＫＴ４８の第３期生オーディションに合格。同期