巨人のリチャード内野手（26）の結婚相手が元HKT48の外薗葉月さん（26）であることが26日、分かった。すでにプロポーズには成功しており、来月にも婚姻届を提出する予定。昨季途中からは東京―福岡の遠距離恋愛となったが愛を育み続けた。来季からは新妻のサポートも力に変えて打線をけん引する覚悟だ。一目惚れだった。2年前に知人の結婚式で外薗さんと初対面すると「うわー、かわいいなって。僕の一目惚れっすね」と一瞬で惚