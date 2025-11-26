銀座コージーコーナーは、2025年11月28日〜30日までのブラックフライデー期間、全国の生ケーキ取扱店で「Wシュー(クリーム&カスタード)」(税込313円)をボリュームアップして販売する。値段はそのままに、生クリーム入りホイップクリームを50%増量している。※北海道･九州地方と、福井県･京都府･滋賀県･鳥取県･島根県･山口県･愛媛県･高知県に生ケーキ取扱店はない。◆Wシュー(クリーム&カスタード)価格:税込313円販売:11月2