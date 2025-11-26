日本チェーンストア協会が２６日発表した１０月の全国スーパー売上高は、既存店ベースで前年同月比２・０％増の１兆３３５億円となり、８か月連続のプラスだった。食料品は１・５％増の７３４１億円。節約志向が強まる中、買い上げ点数は減少したものの、店頭価格の上昇で販売額が伸びた。雑貨や家具・インテリアなどの住宅関連品は、物価高を背景に、セール時にまとめ買いする消費者が増えて客単価が下がり、１・８％減の１