〈とれたてを急速冷凍でおいしさ･香り･食感で差別化〉きのこ生産大手として知られるホクト(長野県長野市)はこのほど、国産急速冷凍きのこ2商品を発売し、市販用の冷凍野菜市場に参入する。「とれたて1番♪」シリーズとして「長野県産カットエリンギ」「富山県産カットブナシメジ」(各250g/希望小売価格398円税抜)の2品をすでに10月中旬から、関東･長野の一部店舗で先行販売している。21日、東京･大森の同社東京支店で発表会を行っ