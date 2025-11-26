ＤｅＮＡ・度会隆輝外野手が２６日、神奈川・横浜市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、９００万増の３５００万円でサインした。（金額は推定）プロ２年目の今季、昨季の７５試合を上回る８６試合に出場し、打率・２４１、６本塁打。「すごく評価していただきましたし、もっともっとやってほしいという思いも、もちろん伝わって。自分の中で、もっともっとやらないとダメだなと深く感じたシーズンでした」と振り返り、さらな