【モデルプレス＝2025/11/26】モデルの貴島明日香が11月24日、自身のInstagramを更新。ビキニ姿を披露し、話題を呼んでいる。【写真】29歳美人モデル「理想のスタイル」美ボディ際立つビキニ姿◆貴島明日香、ビキニ姿を披露貴島は「オフの日に家族と一緒に千葉へ」とつづり「この時期は温水プールで最高に気持ちよかった」と写真を投稿。ビキニ姿でプールに浸かり、夕焼け空をバックに振り返る姿を見せている。◆貴島明日香の投稿