一般財団法人・不動産適正取引推進機構は26日、「令和7年度宅地建物取引士資格試験」の結果を発表した。【写真】「宅建」合格元SDN48穐田和恵が喜びの報告それによると、受験者数は24万5462人、合格者数は4万5821人。合格率は18.7％だった。平均年齢は36.2歳。芸能界では、元SDN48の穐田和恵が自身のXを通じ、合格を報告。「本当に嬉しい…!!勉強が苦手な私でも努力は必ず報われるという事を証明したかった。勉強が楽しい