中国工業情報化部はこのほど、2025年度5G応用キャンペーンの重点都市総括評価業務を実施しました。評価の重点には、5Gトラフィック、接続規模、応用のイノベーション及びネットワークの構築、応用面の政策支援などが含まれています。キャンペーンの目標は、2027年までに1万人当たりの5G基地局数を38カ所とし、5G個人ユーザーの普及率を85％以上にするほか、大・中型工業企業の5G応用浸透率を45％以上に引き上げ、5G応用規模発展都