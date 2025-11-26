通信カラオケ・JOYSOUNDは、賞金総額222万円分を掲げた「JOYSOUND “超”採点祭」を26年1月12日まで開催中。2月以降には「JOYSOUND “超”採点祭 グランプリ大会」も行われる。「JOYSOUND “超”採点祭」このイベントは、「2025年JOYSOUNDカラオケ年間ランキング」の上位曲を課題曲として、行うもの。カラオケ店舗で、「うたスキ」(登録無料)にログインの上、「分析採点AI＋」の採点機能で「2025年JOYSOUNDカラオケ年間ランキング