¡Ö62ºÐ½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö»ä¤ÏµßµÞÂâ¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×»³·Á¸©¤Ë¤¢¤ëÄá²¬»Ô¾ÃËÉËÜÉô¤¬Åê¹Æ¤·¤¿1ËÜ¤ÎÆ°²è¤¬¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÂç¤­¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£10·î12Æü¤Ë¡Ö±¿Æ°¿À·Ð¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¤³¤ì¤¬½ÐÍè¤ë¿Í¤Ï±¿Æ°¿À·Ð¤¬¤¤¤¤¤é¤·¤¤¡Ä¡×¤Èµ­¤·¤ÆÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£Æüº¢ÃÃÏ£¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ¡¹¤ÊÇ¯Îð¤Î¾ÃËÉ»Î¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ó¡¢±¿Æ°¿À·Ð¤ÎÎÉ¤µ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤­¤ë¤È¤¤¤¦Æ°ºî¤ò¾Ò²ð¡£¤³¤ÎÆ°²è¤Ï¡¢11·î26Æü¤Þ¤Ç¤Ë10Ëü·ï¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¬¤¢¤ë¤Ê¤ÉÂç¹¥É¾¤Ç