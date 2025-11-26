ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 国分太一、会見で元TOKIOメンバーに感謝「人生のほとんどがTOKIO」 国分太一 日本テレビ エンタメ・芸能ニュース スポニチアネックス 国分太一、会見で元TOKIOメンバーに感謝「人生のほとんどがTOKIO」 2025年11月26日 14時39分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 日テレの対応を巡り、日弁連に人権救済を申し立てた国分太一 26日に会見し、元TOKIOの城島茂と松岡昌宏について語った 「私の人生のほとんどはTOKIOだった」「2人には感謝しかありません」とした 記事を読む おすすめ記事 北川景子 帽子＆マスクで「こそこそ」 人生初の一人カラオケで想定外の事態 「変に思われましたよ」 2025年11月20日 20時2分 実況・解説、異例の“同時絶叫”大逆転ウルトラ倍満ツモに叫びすぎて“聞き取り不能”もファン「最高の実況解説だな」／麻雀・Mリーグ 2025年11月22日 11時30分 「なんて風貌」「変わりすぎでしょw」元人気力士、“現在の姿”にファン衝撃「哀川翔や」「イカつすぎる」 2025年11月20日 18時41分 亀梨和也、山下智久とぜいたくなワインで乾杯 『神の雫』がつないだ縁に感謝 2025年11月20日 16時45分