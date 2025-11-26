西武の岸潤一郎外野手（28）が26日、埼玉県所沢市の球団事務所で契約更改交渉を行い、500万円ダウンの来季年俸1900万円でサインした。プロ8年目の今季は故障に泣き、わずか10試合の出場で打率・167。「本当にケガしかしていない。不甲斐ないを通り越して何も貢献できなかった。悔しい1年だった」と振り返った。4月13日にはエスコンフィールドでの日本ハム戦で1軍昇格。試合には「3番・右翼」でスタメン出場も左大腿裏を痛め