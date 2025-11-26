元ＴＯＫＩＯの国分太一が２６日、バラエティー番組降板となった日本テレビの対応について、人権救済の申し立てをした件で、代理人を務める菰田優弁護士とともに、東京・霞が関で会見した。スーツに身を包んだ国分氏はメガネをかけて登場。時折、目を潤ませながら唇を結んだまま正面を向いた。顔立ちは以前よりも、ほっそりとした印象を与えた。