熊本県芦北町で、知人の家から約30kgのコメが入った袋を盗んだとして、60代の神職が逮捕されました。 窃盗と建造物侵入の疑いで逮捕されたのは、芦北町宮崎の神職、大島隆文容疑者(69)です。 大島容疑者は、11月9日、近くに住む知人男性(60)の自宅納屋の業務用冷蔵庫から、約30kgの玄米入り米袋1袋(時価1万5000円相当)を盗んだ疑いが持たれています。 警察によりますと、米袋がなくなっていることに気付いた男性が「米を盗まれ