解散した「TOKIO」のメンバーだった国分太一氏が26日午後2時から都内で会見し、ともにTOKIOのメンバーとして活動していた城島氏と松岡氏への思いを語った。国分氏は会見で、「今でも折に触れ声をかけてくれる城島・松岡の2人には感謝しかありません。彼らを誇りに思っています。グループとしての形はなくなっても、思いは繋がっていることに気が付きました」と語った。さらに、家族についても、「妻とこどもにはただただ申し訳ない