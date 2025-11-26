元TOKIOの国分太一（51）が26日、都内で会見を行った。今年6月に日本テレビ系「ザ！鉄腕！DASH！！」から「コンプライアンス（法令順守）上の問題行為」を理由に降板させられた件などについて、謝罪や当時の心境などについて語った。国分は黒いスーツ、ネクタイ姿で登壇し、ここまでの数カ月間について「本当に申し訳ない思いと自分自身に情けなく悔しい思いで過ごしていました。このような事態に至った原因はひとえに自分自身に置