巨人の岸田行倫捕手が２６日、都内の球団事務所で契約更改に臨み、今季の年俸４３００万円から２７００万アップとなる７０００万円（いずれも金額は推定）でサインした。８年目の今季はシーズン中盤から正捕手を勝ち取り、打率２割９分３厘、８本塁打、３９打点は全てキャリアハイ。盗塁阻止率４割１分９厘はリーグ２位と攻守で力を示した。「去年のこの時期には想像していなかったシーズンになったというのが正直な気持ち。個